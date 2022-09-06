​«Вулверхэмптон» добивается разрешения на работу для Диего Косты – подана апелляция

Травмы Рауля Хименеса и Саши Калайджича вынуждают «Вулверхэмптон» искать нападающего. Клуб Премьер-лиги Англии обратил внимание на Диего Косту, находящегося без клубной прописки. Впрочем, как сообщалось, испанец не смог получить разрешение на работу в Великобритании.

Согласно данным BBC, «Вулверхэмптон» продолжает добиваться разрешения на работу для Диего Косты. «Волки» подали апелляцию в Футбольную ассоциацию Англии.

Стоит сказать, что Диего Коста в последний раз играл на профессиональном уровне ещё в декабре прошлого года. В Англии форвард в своё время выступал за «Челси».