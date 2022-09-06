Гвардиола не знает, когда Уокер и Стоунс вернуться в строй

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока не знает, когда защитники команды Кайл Уокер и Джон Стоунс восстановятся после травм.

«Их травмы незначительны, но я не знаю, когда они вернутся в строй. Не знаю, будет ли это в матче с «Тоттенхэмом», дортмундской «Боруссией» или «Вулверхэмптоном» после международной паузы», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» в дедлайн купил у дортмундской «Боруссии» защитника Мануэля Аканджи для глубины состава.

После 6 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» идёт на втором месте в турнирной таблице. От лидера в лице лондонского «Арсенала» команду отделяет всего одно очко.