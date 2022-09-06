​Кроос: «Вы видите Роналду на «Феррари», но не видите, как он пашет»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Вы видите, как Роналду играет в футбол на выходных, как он едет домой на «Феррари». Но вы не видите, как он пашет каждый день, чтобы поддерживать уровень и становиться лучше», - сказал Кроос OMR Podcast.

Напомним, что в летнее трансферное окно Криштиану Роналду хотел сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб, но не вышло.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду принял участие во всех шести матчах «Манчестер Юнайтед». При этом в пяти случаях португалец выходил на замены. Результативными действиями форвард пока не отмечался.