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​Кроос: «Вы видите Роналду на «Феррари», но не видите, как он пашет»

 
06 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать (3)

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Вы видите, как Роналду играет в футбол на выходных, как он едет домой на «Феррари». Но вы не видите, как он пашет каждый день, чтобы поддерживать уровень и становиться лучше», - сказал Кроос OMR Podcast.

Напомним, что в летнее трансферное окно Криштиану Роналду хотел сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб, но не вышло.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду принял участие во всех шести матчах «Манчестер Юнайтед». При этом в пяти случаях португалец выходил на замены. Результативными действиями форвард пока не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тони Кроос
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Комментарии (3)
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Alex1972
06 Сентября 2022 в 16:02
Покажите его плуг, если он пашет... Хе-хе..
NOBODY
06 Сентября 2022 в 16:25
он в багажнике феррари ))
NOBODY
06 Сентября 2022 в 15:48
на лугу он пашет-то? или на заводе?
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