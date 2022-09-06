«Челси» предложил Менди новый контракт

Лондонский «Челси» инициировал переговоры с вратарем Эдуаром Менди о пролонгации трудового соглашения. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Мэтта Лоу.

Согласно сведениям источника, стороны уже провели предварительный этап переговоров. «Пенсионеры» предлагают африканскому голкиперу контракт на улучшенных условиях.

Напомним, что Менди перешел в лондонский клуб в 2020 году. Срок его действующего трудового соглашения рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги вратарь провел шесть поединков, в которых попустил девять мячей.