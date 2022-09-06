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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл: «Холанн может стать обладателем «Золотого мяча»

 
06 Сентября 2022 • 08:37 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна за игру на старте сезона.

«Эрлинг произвел на меня очень приятное впечатление. В АПЛ наконец-то пришел футболист, который в будущем может стать одним из лучших в мире. Холанн вполне может стать обладателем «Золотого мяча». Давно не было, чтобы игрок из чемпионата Англии выигрывал эту награду», - приводит слова Невилла Sky Sports.

Холанн перешел «Манчестер Сити» летом, подписав пятилетний контракт. Его трансфер обошелся «горожанам» в 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил десять голов в шести поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Невилл Эрлинг Холанн
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