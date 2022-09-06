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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Манчестер Сити» нельзя полагаться только на Холанна»

 
06 Сентября 2022 • 06:56 Комментировать

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который занимает пост рулевого «Манчестер Сити», высказался о новичке команды – норвежском центрфорварде Эрлинге Холанне.

«Я всегда верю в наш триумф во всех турнирах, однако если мы будем полагаться только на Холанна, то не сможем победить в Лиге чемпионов. Эрлинг обладает особыми качествами, и я не исключаю, что он сможет решать в важных матчах. Однако если команда будет играть не лучшим образом, мы не сможем выиграть ни ЛЧ, ни АПЛ», - передает слова специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел шесть поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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