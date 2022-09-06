«Манчестер Сити» лидирует в рейтинге по тратам на игроков текущего состава

Эксперты CIES Football Observatory составили рейтинг европейских клубов, больше всех потративших на формирование своего нынешнего состава. Его возглавил английский «Манчестер Сити», который потратил на игроков 1,064 миллиарда евро.

На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтед» - 1,001 миллиарда. Топ-3 замкнул лондонский «Челси» с тратами в размере 881 миллиона.

Французский «ПСЖ» занял четвертую позицию, потратив на нынешний состав 847 миллионов, а пятым стал «Ливерпуль» - 777 млн. Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» расположились на шестом и седьмом местах – 721 и 626 миллионов соответственно.