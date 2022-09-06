Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» лидирует в рейтинге по тратам на игроков текущего состава

 
06 Сентября 2022 • 06:36 Комментировать

Эксперты CIES Football Observatory составили рейтинг европейских клубов, больше всех потративших на формирование своего нынешнего состава. Его возглавил английский «Манчестер Сити», который потратил на игроков 1,064 миллиарда евро.

На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтед» - 1,001 миллиарда. Топ-3 замкнул лондонский «Челси» с тратами в размере 881 миллиона.

Французский «ПСЖ» занял четвертую позицию, потратив на нынешний состав 847 миллионов, а пятым стал «Ливерпуль» - 777 млн. Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» расположились на шестом и седьмом местах – 721 и 626 миллионов соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
06:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Сити» нельзя полагаться только на Холанна»
06:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» лидирует в рейтинге по тратам на игроков текущего состава
04:42 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Артета, Гвардиола и Клопп - упрямцы, но тен Хаг отличается от них в лучшую сторону»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Роналду – настоящий спортсмен»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Кан продвигает идею подписания Кейна «Баварией» следующим летом
02:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Манчестер Сити» отказался от приобретения Френки де Йонга
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Джеймс – будущее «Челси»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг даже не задумывался об уходе из «Барселоны»
00:27 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» сделали признание относительно Роналду
05 Сентября
23:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп считал Чуамени идеальным игроком для «Ливерпуля», но тот выбрал «Реал»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Кассано: «Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Следующим летом «Ливерпуль» купит звёздного полузащитника»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о том, сможет ли Холанн достичь уровня Месси и Роналду
21:58 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Наличие таких игроков, как Обамеянг, необходимо для завоевания титула»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, от чего будет зависеть участие Обамеянга в матче Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем