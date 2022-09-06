Скоулз: «Артета, Гвардиола и Клопп - упрямцы, но тен Хаг отличается от них в лучшую сторону»

После двух поражений на старте сезона «Манчестер Юнайтед» пришел в себя и победил в четырех матчах кряду. За возрождением клуба внимательно следит его бывший футболист и наставник Пол Скоулз. Он сравнил голландского специалиста с другими главными тренерами лучших клубов английской Премьер-лиги.

- Если говорить о философии, то Артета, Гвардиола и Клопп - они упрямцы. Они учат играть так, как считают самым правильным. А тен Хаг отличается, и это стоит отметить. Он изменил игровой рисунок под футболистов, имеющихся в распоряжении, и начал побеждать, - цитирует Скоулза Premier League TV.