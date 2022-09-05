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Гвардиола ответил на вопрос о том, сможет ли Холанн достичь уровня Месси и Роналду

 
05 Сентября 2022 • 22:33 Комментировать
Севилья
...
Манчестер Сити
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Через 23 ч. 2 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о перспективах нападающего своей команды Эрлинга Холанна.

Пресса поинтересовалась у испанского наставника, способен ли 22-летний норвежец достичь показателей Лионеля Месси и Криштиану Роналду в будущем.

«Все игроки стараются ради успеха команды, ведь без этого в личных рекордах нет никакого смысла, – считает Гвардиола. – Его игра помогает нам выигрывать, но мы не преуспеем, если будем полагаться только на Холанна.

Эрлинг не является единственной причиной всех наших успехов и неудач. У него есть особые качества, он может решить некоторые проблемы, но мы не будем побеждать даже с ним, не показывая должной командной игры», – заявил рулевой «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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