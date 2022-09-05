Гвардиола ответил на вопрос о том, сможет ли Холанн достичь уровня Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о перспективах нападающего своей команды Эрлинга Холанна.

Пресса поинтересовалась у испанского наставника, способен ли 22-летний норвежец достичь показателей Лионеля Месси и Криштиану Роналду в будущем.

«Все игроки стараются ради успеха команды, ведь без этого в личных рекордах нет никакого смысла, – считает Гвардиола. – Его игра помогает нам выигрывать, но мы не преуспеем, если будем полагаться только на Холанна.

Эрлинг не является единственной причиной всех наших успехов и неудач. У него есть особые качества, он может решить некоторые проблемы, но мы не будем побеждать даже с ним, не показывая должной командной игры», – заявил рулевой «горожан».