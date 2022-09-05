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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кака посетил матч «МЮ» - «Арсенал» и сделал фото с Роналду

 
05 Сентября 2022 • 16:37 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Кака в воскресенье посетил главный матч шестого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». После игры экс-игрок «Милана» опубликовал в социальных сетях несколько фотографий. На одной из них Кака позирует рядом с Криштиану Роналду, а на другой – с Каземиро и бразильскими игроками из «Арсенала». Фото явно были сделаны в подтрибунном помещении стадиона «Олд Траффорд».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» на своём поле со счётом 3:1. Криштиану Роналду провёл на поле 32 минуты и не отметился результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 17:25
Фото в подтрибунном?... Неправильное место выбрали... Надо было на любимой 🐓 скамейке... А-ха-ха-ха...
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