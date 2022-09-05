​Жезус – лидер топ-лиг по касаниям в чужой штрафной, Мбаппе и Месси – в пятёрке

Специалисты по статистике из Squawka порадовали любителей футбола интересной инфографикой. Она представляет собой рейтинг футболистов из топовых пяти европейских лиг по числу касаний в чужой штрафной площади в матчах сезона 2022/2023.

На первом месте оказался нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус, сделавший в чужой штрафной 66 касаний. Дальше идут Килиан Мбаппе (63), Мохамед Салах (55), Лионель Месси (50) и Винисиус Жуниор (48).

Звёздный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн с 44 касаниями расположился на седьмой строке.

Напомним, что в летнее трансферное окно Габриэль Жезус перебрался в «Арсенал» из «Манчестер Сити».