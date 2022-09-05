​Новый владелец «Челси» недоволен действиями Грановской

В конце весны Роман Абрамович продал «Челси» Тодду Бёли. В скором времени из клуба ушла Марина Грановская, которая управляла спортивным сектором в лондонском клубе. Новый владелец «Челси» недоволен действиями режима Абрамовича и Грановской. На это указывают слова Саифа Руби, ведущего дела футболиста Антонио Рюдигера.

«Новый режим столкнулся с плохими решениями старого режима. Когда я общался с новыми руководителями, то сказал им, что решения их предшественников обошлись им в 100 миллионов фунтов. Они ответили: «Больше».

Прежние руководители почти не предпринимали никаких действий, чтобы удержать Рюдигера. Хотя он хотел остаться. Ему предложили зарплату вдвое меньше, чем у Лукаку», - слова Руби приводит Daily Mail.