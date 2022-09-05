Диего Коста переходит в клуб АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Коста может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам The Athletic, заинтересованность в услугах 33-летнего исполнителя проявляет «Вулверхэмптон».

В составе «волков» опытный испанец будет призван заменить австрийца Сашу Калайджича, получившего травму «крестов» в дебютном поединке за команду. До конца этой недели Диего пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В настоящий момент Коста является свободным агентом. Его последним местом работы был бразильский «Атлетико Минейро».