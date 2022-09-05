«Лидс» вернётся за Гакпо в январе

«Лидс» в зимнее трансферное окно намерен вернуться за нападающим ПСВ Коди Гакпо. Напомним, что клуб из Эйндховена отказался продавать своего перспективного форварда в последний день трансферного окна.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «павлины» хотят купить футболиста в январе. ПСВ якобы будет готов расстаться с игроком зимой, но за Гакпо ожидается большая конкуренция.

Напомним, что в Английской премьер-лиге помимо «Лидса» в Гакпо были заинтересованы такие клубы, как «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед».

В 5 матчах нового сезона чемпионата Нидерландов Гакпо отметился 6 голами и тремя результативными передачами.