Тен Хаг объяснил затратную трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

Голландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о тратах клуба в летнее трансферное окно. Манкунианцы заплатили за новых футболистов более 200 миллионов евро.

«Это очень серьезная сумма. Однако это было необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособными. За «МЮ» играют качественные футболисты, у них большой потенциал. Мы постепенно создаем команду», - передает слова специалиста Sky Sports.

Самым дорогим приобретением «Юнайтед» минувшим летом стало подписание бразильского форварда Антони. Его трансфер обошелся клубу в 95 миллионов евро.

По итогам шести туров подопечные тен Хага занимают пятое место в турнирной таблице.