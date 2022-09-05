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Тен Хаг объяснил затратную трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

 
05 Сентября 2022 • 10:19 Комментировать

Голландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о тратах клуба в летнее трансферное окно. Манкунианцы заплатили за новых футболистов более 200 миллионов евро.

«Это очень серьезная сумма. Однако это было необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособными. За «МЮ» играют качественные футболисты, у них большой потенциал. Мы постепенно создаем команду», - передает слова специалиста Sky Sports.

Самым дорогим приобретением «Юнайтед» минувшим летом стало подписание бразильского форварда Антони. Его трансфер обошелся клубу в 95 миллионов евро.

По итогам шести туров подопечные тен Хага занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
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