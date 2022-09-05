Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» - известна цена

 
05 Сентября 2022 • 09:49 Комментировать (1)

Американское семейство Глейзеров готово продать пакет акций «Манчестер Юнайтед» и уже назначило цену. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно информации источника, владельцы готовы продать «красных дьяволов» за 4,35 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении доли в манкунианском клубе.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Эрика тен Хага переиграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдвард Глейзер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
vordhalo
05 Сентября 2022 в 10:09
Зачем тратить время и деньги на ту которая ломается если есть доступные девки которые хотят только секса (без шлюx и сoдеpжанoк). Здесь все бесплатно и анонимно, убедись сам ----- dyx.dk/slyv
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» вернётся за Гакпо в январе
10:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У Кепы были варианты этим летом»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил затратную трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»
10:05 · Англия. Премьер-лига
ФА не будет наказывать Мойеса за слова в адрес судьи матча «Челси» – «Вест Хэм» 1
09:55 · Англия. Премьер-лига
Броя – о борьбе за место в основе «Челси»: «Я всегда был очень уверенным парнем» 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Эриксена было много свободы на поле» 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Менди получает слишком серьёзные наказания, хотя не делает много ошибок»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш - лучший ассистент АПЛ с момента трансфера в «МЮ»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Скоулз отметил тренерский подход тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Антони одним словом описал Роналду
08:38 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
07:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду - один из худших игроков «МЮ» в матче с «Арсеналом» 4
06:30 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин - Артете: «Хватит искать оправдания» 3
04 Сентября
22:06 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы заметно прибавили»
21:55 · Англия. Премьер-лига
У «Лестера» - худший старт сезона с 1983 года
Все новости
Рекомендуем