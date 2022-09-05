Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» - известна цена

Американское семейство Глейзеров готово продать пакет акций «Манчестер Юнайтед» и уже назначило цену. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно информации источника, владельцы готовы продать «красных дьяволов» за 4,35 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении доли в манкунианском клубе.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Эрика тен Хага переиграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.