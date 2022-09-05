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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш - лучший ассистент АПЛ с момента трансфера в «МЮ»

 
05 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать

Португальский хавбек Бруну Фернандеш отметился голевой передачей в поединке пятого тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (3:1). Этот ассист стал для полузащитника 25-м в рамках чемпионата.

Как сообщает OptaJoe, Фернандеш является лучшим ассистентом Премьер-лиги с момента своего переезда на Туманный Альбион. В общей сложности на его счету 25 результативных передач.

27-летний футболист пополнил ряды «Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Кроме 25 голевых передач, Бруну записал на свой счет 37 забитых мячей.

Срок действующего трудового договора Фернандеша с «красными дьяволами» истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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