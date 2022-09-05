Скоулз отметил тренерский подход тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о работе голладского специалиста Эрика тен Хага у руля команды.

«Многие футболисты команды не подходят под стиль тен Хага, однако он все равно нашел способ побеждать с этими игроками. Эрик научился играть с ними на контратаках. Думаю, это не стоит менять. Нужно отдать должное тен Хагу за его работу», - передает слова Скоулза Manchester Evening News.

После двух поражений на старте сезона манкунианцы отпраздновали четыре победы подряд. После шести туров «МЮ» с 12 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в Премьер-лиге команда проведет против «Кристал Пэлас» на выезде.