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Скоулз отметил тренерский подход тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

 
05 Сентября 2022 • 09:22 Комментировать

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о работе голладского специалиста Эрика тен Хага у руля команды.

«Многие футболисты команды не подходят под стиль тен Хага, однако он все равно нашел способ побеждать с этими игроками. Эрик научился играть с ними на контратаках. Думаю, это не стоит менять. Нужно отдать должное тен Хагу за его работу», - передает слова Скоулза Manchester Evening News.

После двух поражений на старте сезона манкунианцы отпраздновали четыре победы подряд. После шести туров «МЮ» с 12 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в Премьер-лиге команда проведет против «Кристал Пэлас» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Эрик тен Хаг
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