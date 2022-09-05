Антони одним словом описал Роналду

Бразильский нападающий Антони, отметившийся дебютным голом за «Манчестер Юнайтед» в поединке против лондонского «Арсенала», высказался о звездном одноклубнике Криштиану Роналду.

«Идол», - написал 22-летний форвард, отметив в публикации 37-летнего португальского голеадора.

Напомним, что матч между «МЮ» и лондонским «Арсеналом» завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.

Антони пополнил ряды манкунианцев в летнее трансферное окно. Его переход обошелся английскому гранду в 95 миллионов евро. Контракт подписан до середины 2027 года.

До переезда на Туманный Альбион бразилец выступал за амстердамский «Аякс».