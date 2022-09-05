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Зинченко - один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

 
05 Сентября 2022 • 08:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признан одним из худших футболистов команды в прошедшем поединке против «Манчестер Юнайтед» (1:3) по мнению экспертов портала Whoscored.

Выступление Зинченко было оценено в 5,9 балла. Это самая низкая оценка в составе «Арсенала». Ее также получили еще четверо «канониров»: Габриэль Магальянс, Бен Уайт, Эмиль Смит-Роу и Аарон Ремсдейл.

Во вчерашнем матче Александр сыграл 74 минуты, после чего был заменен.

В минувшее трансферное окно украинский футболист перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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