Роналду - один из худших игроков «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Португальский форвард Криштиану Роналду признан одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошедшем поединке шестого тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (3:1).

Эксперты портала Whoscored оценили выступление 37-летнего нападающего в 6,26 балла. Ниже оценку получил только центральный защитник команды Гарри Магуайр – 5,99. Лучшим футболистом «красных дьяволов» стал форвард Маркус Рэшфорд (8,8), оформивший дубль.

Напомним, что КриРо появился на поле во втором тайме со скамейки запасных. Форвард в шестом матче подряд не отметился голевыми действиями.

После пяти туров манкунианцы набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.