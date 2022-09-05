Роналду - один из худших игроков «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Португальский форвард Криштиану Роналду признан одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошедшем поединке шестого тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (3:1).
Эксперты портала Whoscored оценили выступление 37-летнего нападающего в 6,26 балла. Ниже оценку получил только центральный защитник команды Гарри Магуайр – 5,99. Лучшим футболистом «красных дьяволов» стал форвард Маркус Рэшфорд (8,8), оформивший дубль.
Напомним, что КриРо появился на поле во втором тайме со скамейки запасных. Форвард в шестом матче подряд не отметился голевыми действиями.
После пяти туров манкунианцы набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.
как трэшфорд может быть лучшим игроком? два гола? где 80% работы сделали другие? магвая хоть и не считаю за игрока, но он на 10 минут вышел, что там оценивать?
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