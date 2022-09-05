Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду - один из худших игроков «МЮ» в матче с «Арсеналом»

 
05 Сентября 2022 • 07:42 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

Португальский форвард Криштиану Роналду признан одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошедшем поединке шестого тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (3:1).

Эксперты портала Whoscored оценили выступление 37-летнего нападающего в 6,26 балла. Ниже оценку получил только центральный защитник команды Гарри Магуайр – 5,99. Лучшим футболистом «красных дьяволов» стал форвард Маркус Рэшфорд (8,8), оформивший дубль.

Напомним, что КриРо появился на поле во втором тайме со скамейки запасных. Форвард в шестом матче подряд не отметился голевыми действиями.

После пяти туров манкунианцы набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ibray
05 Сентября 2022 в 08:43
6 для одного тайма - норм, не?
slain
05 Сентября 2022 в 08:09
эксперты там походу с еф сидят)
как трэшфорд может быть лучшим игроком? два гола? где 80% работы сделали другие? магвая хоть и не считаю за игрока, но он на 10 минут вышел, что там оценивать?
slain
05 Сентября 2022 в 08:23
кхм, погорячился наверное, может и был лучшим, но такую оценку я бы никому в МЮ не дал
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
08:38 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - один из худших игроков «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
07:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду - один из худших игроков «МЮ» в матче с «Арсеналом» 3
06:30 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин - Артете: «Хватит искать оправдания» 1
04 Сентября
22:06 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы заметно прибавили»
21:55 · Англия. Премьер-лига
У «Лестера» - худший старт сезона с 1983 года
21:45 · Англия. Премьер-лига
Артета разочарован поражением 1
21:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мне нравится этот менталитет» 1
20:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Это был тест, с которым мы справились» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не забил и в шестом матче сезоне 10
20:27 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд забил два мяча впервые с декабря 2020 года
20:21 · Англия. Кубок Англии
Во время матча Кубка Англии вратарь справил нужду и получил красную 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
В последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл дома в матче чемпионата, лидируя к перерыву, аж в 1984 году
19:49 · Англия. Премьер-лига
Антони - сотый бразилец в АПЛ
19:45 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Надо быть честными - соперник нас переиграл»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Антони забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем