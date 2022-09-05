Рой Кин - Артете: «Хватит искать оправдания»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался в сторону наставника лондонского «Арсенала» Микеля Артеты после победы «красных дьяволов» над «канонирами» со счетом 3:1.

«Артете нужно прекращать оправдываться, он совершенно не умеет проигрывать. Во время послематчевого интервью он должен был отдать должное сопернику, но вместо этого начинает рассказывать, что не выполнила его команде, а также обсуждает работу судей. Микель, хватит искать оправдания», - передает слова Роя таблоид Daily Mail.

Благодаря четвертой подряд победе «Манчестер Юнайтед» набрал 12 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.