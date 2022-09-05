Как Роналду отреагировал на победу «МЮ» над «Арсеналом»

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался насчет очередной победы команды в Английской премьер-лиге. В матче шестого тура «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» одолели лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

«Молодцы, парни! Отдельная благодарность нашим болельщикам. Вперед, «дьяволы», - гласит сообщение 37-летнего нападающего в социальных сетях.

Криштиану в который раз начал игру на скамейке запасных и появился на поле в начале второго тайма. Роналду не смог отметиться голевыми действиями в шестом матче подряд.

Следующий поединок подопечные Эрика тен Хага проведут на выезде против «Кристал Пэлас».