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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Как Роналду отреагировал на победу «МЮ» над «Арсеналом»

 
05 Сентября 2022 • 06:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался насчет очередной победы команды в Английской премьер-лиге. В матче шестого тура «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» одолели лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

«Молодцы, парни! Отдельная благодарность нашим болельщикам. Вперед, «дьяволы», - гласит сообщение 37-летнего нападающего в социальных сетях.

Криштиану в который раз начал игру на скамейке запасных и появился на поле в начале второго тайма. Роналду не смог отметиться голевыми действиями в шестом матче подряд.

Следующий поединок подопечные Эрика тен Хага проведут на выезде против «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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