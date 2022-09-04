Поттер: «Мы заметно прибавили»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Лестер» и победил со счетом 5:2. Эта крупная победа не только позволила «Брайтону» выйти на чистое четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата, но и стала первым случаем, когда команда смогла забить сразу пять голов в матче Премьер-лиги. Наставник «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал итоги игры:

- Невероятная победа, отличная игра. Футболисты были на высоте. Такой плохой старт - и такое эффектное возвращение! Летом мы потеряли важных игроков, но смогли найти им достойные замены. Может, не идеальные замены, но они очень мотивированы и стараются. Мы заметно прибавили в последние месяцы, - цитирует Поттера Sky Sports.

Свой следующий матч в чемпионате «Брайтон» проведет в гостях против «Борнмута». Эта встреча состоится 10 сентября.