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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Мы заметно прибавили»

 
04 Сентября 2022 • 22:06 Комментировать
Брайтон
5:2
Лестер
окончен

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Лестер» и победил со счетом 5:2. Эта крупная победа не только позволила  «Брайтону» выйти на чистое четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата, но и стала первым случаем, когда команда смогла забить сразу пять голов в матче Премьер-лиги. Наставник «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал итоги игры:

- Невероятная победа, отличная игра. Футболисты были на высоте. Такой плохой старт - и такое эффектное возвращение! Летом мы потеряли важных игроков, но смогли найти им достойные замены. Может, не идеальные замены, но они очень мотивированы и стараются. Мы заметно прибавили в последние месяцы, - цитирует Поттера Sky Sports.

Свой следующий матч в чемпионате «Брайтон» проведет в гостях против «Борнмута». Эта встреча состоится 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брайтон
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
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