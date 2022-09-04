У «Лестера» - худший старт сезона с 1983 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл в гостях с «Брайтоном» и крупно проиграл - 2:5. Это было пятое поражение кряду для «Лестера», который после шести туров имеет лишь одно очко. Так плохо чемпион английской Премьер-лиги 206 года не стартовал уже почти сорок лет. В сезоне 1983\1984 команда проиграла первые шесть матчей, не набрав ни одного очка и пропустила шестнадцать голов - ровно столько же, сколько и в нынешнем сезоне.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» примет на своем поле «Астон Виллу». Эта игра состоится в субботу, 10 сентября.