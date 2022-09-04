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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Лестера» - худший старт сезона с 1983 года

 
04 Сентября 2022 • 21:55 Комментировать
Брайтон
5:2
Лестер
окончен

В шестом туре английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл в гостях с «Брайтоном» и крупно проиграл - 2:5. Это было пятое поражение кряду для «Лестера», который после шести туров имеет лишь одно очко. Так плохо чемпион английской Премьер-лиги 206 года не стартовал уже почти сорок лет. В сезоне 1983\1984 команда проиграла первые шесть матчей, не набрав ни одного очка и пропустила шестнадцать голов - ровно столько же, сколько и в нынешнем сезоне.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» примет на своем поле «Астон Виллу». Эта игра состоится в субботу, 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брайтон
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
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