Артета разочарован поражением

В последнем матче шестого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостевом поединке «Манчестер Юнайтед». Наставник лондонского клуба Микель Артета расстроен произошедшим, он считает, что его команда вполне могла претендовать на победу.

- Я очень расстроен проиграть матч, особенно учитывая то, как это случилось. У нас были продолжительные периоды доминирования на поле, но мы не смогли забить достаточно мячей. Игра позволяла рассчитывать на победу, но «Манчестер Юнайтед» использовал пространство, когда мы атаковали, но не смогли реализовать свои моменты, - цитирует Артету Sky Sports.