Тен Хаг: «Мне нравится этот менталитет»

В последнем матче шестого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд. А во втором тайме за дело взялся уже сам Маркус - он забил два гола и обеспечил своей команде победу. Эрик тен Хаг, наставник «Манчестер Юнайтед», очень доволен игрой и менталитетом своей команды.

- Первые 10 минут были лучшими в этом сезоне для нас. После того, как отменили наш гол, обороты чуть упали. Но в целом все было хорошо - хорошая командная работа, хороший боевой дух, у соперника были шансы, но забивали мы. Мы умели как прибавить, так и отдохнуть в матче, это очень хорошо. Мне нравится такой менталитет, - цитирует тен Хага Sky Sports.

В седьмом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит выездная игра с «Кристал Пэлас».