Рэшфорд: «Это был тест, с которым мы справились»

В последнем матче шестого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

А во втором тайме за дело взялся уже сам Маркус - он забил два гола и обеспечил своей команде победу. Маркус очень доволен своей игрой:

- Еще один большой матч, еще один тест, который мы прошли. В первом тайме не удавалось использовать пространство, но это получилось после перерыва. У нас в команде есть отличные распасовщики, сегодня они сделали свое дело. Но за победу пришлось сражаться все 90 минут, - цитирует игрока Sky Sports.

В седьмом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит выездная игра с «Кристал Пэлас».