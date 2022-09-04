​Роналду не забил и в шестом матче сезоне

Для Криштиану Роналду старт сезона 2022/2023 явно не задаётся. В настоящий момент звёздный форвард не является игроком основы «Манчестер Юнайтед». В воскресенье Роналду в четвёртой игре подряд вышел на замену. На этот раз он провёл на поле больше времени – 32 минуты. Впрочем, открыть счёт своим голам в сезоне в игре против «Арсенала» португалец не смог.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду поздно приехал на предсезонную подготовку «Манчестер Юнайтед». Затем португалец хотел сменить клубную прописку, но не сложилось. Все эти моменты определённо повлияли на футболиста.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1.