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​Роналду не забил и в шестом матче сезоне

 
04 Сентября 2022 • 20:35 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

Для Криштиану Роналду старт сезона 2022/2023 явно не задаётся. В настоящий момент звёздный форвард не является игроком основы «Манчестер Юнайтед». В воскресенье Роналду в четвёртой игре подряд вышел на замену. На этот раз он провёл на поле больше времени – 32 минуты. Впрочем, открыть счёт своим голам в сезоне в игре против «Арсенала» португалец не смог.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду поздно приехал на предсезонную подготовку «Манчестер Юнайтед». Затем португалец хотел сменить клубную прописку, но не сложилось. Все эти моменты определённо повлияли на футболиста.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1.   

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
04 Сентября 2022 в 21:12
Непонятно, что он на поле сегодня делал. Навес за пределы линии, непонятная скидка грудью с жестким обрезом, потери мяча. Прошло то время, когда КриРо обслуживала вся команда и давала голевые прямо под линию ворот в ноги. Срыв эмоций на партнеров, которые ему не чисто в ноги пасы дают, ничего хорошего не приведет с позиции психологического климата.
Alex1972
04 Сентября 2022 в 21:00
Никуда он не хотел перейти... Это всё фейки... Он решил остаться и отполировать зад на скамейке... Всё получается... А-ха-ха-ха...
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
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