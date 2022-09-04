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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд забил два мяча впервые с декабря 2020 года

 
04 Сентября 2022 • 20:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

В последнем матче шестого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

А во втором тайме за дело взялся уже сам Маркус - он забил два гола и обеспечил своей команде победу. Дубль, который ему удалось сделать, стал для Рэшфорда первым с декабря 2020 года. Тогда ему удалось огорчить «Шеффилд Юнайтед».

В седьмом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит выездная игра с «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
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