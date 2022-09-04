Рэшфорд забил два мяча впервые с декабря 2020 года

В последнем матче шестого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

А во втором тайме за дело взялся уже сам Маркус - он забил два гола и обеспечил своей команде победу. Дубль, который ему удалось сделать, стал для Рэшфорда первым с декабря 2020 года. Тогда ему удалось огорчить «Шеффилд Юнайтед».

В седьмом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит выездная игра с «Кристал Пэлас».