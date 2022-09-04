Команды Эрика тен Хага и Микеля Артеты встретились в воскресенье на «Олд Траффорд».

Непривычно видеть лондонский «Арсенал» во главе турнирной таблицы РПЛ, однако именно такова реальность. Более того, пять первых туров нового чемпионата Англии «канониры» провели со стопроцентным результатом, без единой очковой потери. «МЮ» под руководством Эрика тех Хага стартовал иначе – у «красных дьяволов» два поражения обернулись последовавшими за ними тремя победами. Соответственно, фаворита противостояния было определить трудно, ибо в последнее время и те, и другие хорошо шли по дистанции. Другое дело, что «Арсенал» лидировал, а «Манчестер Юнайтед» находился в середине таблицы.

На восьмой минуте Антони оттянул на себя внимание двоих оппонентов впереди на правом фланге и пяткой откинул мяч свободному Далоту. Тот навесил к дальней штанге на линию вратарской, и Эриксен с размаху пульнул мяч выше створа. Гости ответили нереализованным моментом быстро – Салиба был на подборе внутри штрафной и отправил мяч рядом с правой штангой. Далее команды вновь обменялись остротой. Санчо не переиграл в ближнем углу Рэмсдейла, отбившего мяч ногой, а Мартинелли реализовал выход навстречу де Хеа, но гол был отменён по итогу видеоповтора. Поскольку Эдегор, начавший ту атаку, сфолил во время отбора на Эриксене.

В районе получаса игры дважды удалось пробить из пределов штрафной Мартинелли. Красивым получился его второй удар – головой в дальний угол, де Хеа с ним справился. Не забиваешь ты – забьют тебе. Антони, пришедший из «Аякса», отметил свой дебют в «МЮ» проведённым голом. Габриэл в центре ворот уронил Фернандеша, и мяч отскочил к Санчо. Транзитом через Рэшфорда сфера добралась до Антони, поразившего левый угол (1:0). Первый тайм не явил чьего-то тотального преимущества и оставил достаточно вопросов для тайма второго.

«Арсенал», учитывая его лидерский статус, не мог добровольно довольствоваться поражением, пусть даже минимальным. Поэтому после перерыва «канониры» взяли мяч под свой контроль, что совпало с отходом манкунианцев назад. Два опасных момента у правой штанги, в том числе когда Сака пробил рядом со створом, не особо впечатлили хозяев, и через несколько минут они всё-таки пропустили. Варан допустил потерю, Эдегор отпасовал в штрафную Жезусу, Далот выбил на Сака, и тот послал мяч в правый угол (1:1). Однако манкунианцы быстро включились и вернули себе минимальный перевес в счёте. Бруну Фернандеш отправил в забег по центру Рэшфорда, который поразил цель не без рикошета (2:1).

Вскоре гости нарвались и на третий пропущенный гол. Фернандеш забросил из центра поля на Эриксена, не пожадничавшего и сделавшего передачу к левой штанге Рэшфорду. Уайт не добился успеха в подкате, и Маркус спокойно отправил мяч в левый угол, оформив дубль (3:1). Вскоре гости нарвались и на третий пропущенный гол. Фернандеш забросил из центра поля на Эриксена, не пожадничавшего и сделавшего передачу к левой штанге Рэшфорду. Уайт не добился успеха в подкате, и Маркус спокойно отправил мяч в левый угол, оформив дубль (3:1). Дальше «МЮ» дооборонял комфортный счёт и набрал двенадцать очков. «Арсенал», потерпевший первое поражение в сезоне, остался единоличным лидером таблицы с пятнадцатью баллами. Криштиану Роналду, если он кого-то отдельно интересует, опять вышел на замену во втором тайме и ничего не забил.

Кирилл Иванцов