Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голевой дебют Антони и дубль Рэшфорда: «Манчестер Юнайтед» нанёс «Арсеналу» первое поражение в сезоне эксклюзив

 
04 Сентября 2022 • 20:25 Комментировать (47)
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал
окончен

Команды Эрика тен Хага и Микеля Артеты встретились в воскресенье на «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:1Арсенал
(1:0) Антони35'  
  60'Сака Букайо (1:1)
(2:1) Рэшфорд Маркус66'  
(3:1) Рэшфорд Маркус75'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес Лисандро 80' (Каземиро Карлос ( 80') Маласиа ТиреллМактоминай Скотт  71'Эриксен КристианАнтони 58' (Роналду Криштиану ( 58') Фернандеш БрунуСанчо Джедон 67' (Фред Сантос ( 67') Рэшфорд Маркус 80' (Магуайр Гарри ( 80'  81')
Запасные: Линделоф ВикторШоу ЛюкДубравка МартинХитон ТомЭланга Энтони
Ремсдейл АаронУайт Бен 80' (Томиясу Такэхиро ( 80') Салиба Вильям  24'Габриэль дос СантосЗинченко Александр 74' (Нкетиа Эдди ( 74') Самби Локонга Альберт-Мбойо 74' (Виейра Фабиу ( 74') Джака ГранитСака Букайо  87'Эдегор Мартин 73' (Смит-Роу Эмил ( 73') Мартинелли ГабриэлЖезус Габриэль  77'
Запасные: Тирни КиранХолдинг РобТёрнер МэттСедрик СоарешMarcus Alencar
04 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

Непривычно видеть лондонский «Арсенал» во главе турнирной таблицы РПЛ, однако именно такова реальность. Более того, пять первых туров нового чемпионата Англии «канониры» провели со стопроцентным результатом, без единой очковой потери. «МЮ» под руководством Эрика тех Хага стартовал иначе – у «красных дьяволов» два поражения обернулись последовавшими за ними тремя победами. Соответственно, фаворита противостояния было определить трудно, ибо в последнее время и те, и другие хорошо шли по дистанции. Другое дело, что «Арсенал» лидировал, а «Манчестер Юнайтед» находился в середине таблицы.

На восьмой минуте Антони оттянул на себя внимание двоих оппонентов впереди на правом фланге и пяткой откинул мяч свободному Далоту. Тот навесил к дальней штанге на линию вратарской, и Эриксен с размаху пульнул мяч выше створа. Гости ответили нереализованным моментом быстро – Салиба был на подборе внутри штрафной и отправил мяч рядом с правой штангой. Далее команды вновь обменялись остротой. Санчо не переиграл в ближнем углу Рэмсдейла, отбившего мяч ногой, а Мартинелли реализовал выход навстречу де Хеа, но гол был отменён по итогу видеоповтора. Поскольку Эдегор, начавший ту атаку, сфолил во время отбора на Эриксене.

В районе получаса игры дважды удалось пробить из пределов штрафной Мартинелли. Красивым получился его второй удар – головой в дальний угол, де Хеа с ним справился. Не забиваешь ты – забьют тебе. Антони, пришедший из «Аякса», отметил свой дебют в «МЮ» проведённым голом. Габриэл в центре ворот уронил Фернандеша, и мяч отскочил к Санчо. Транзитом через Рэшфорда сфера добралась до Антони, поразившего левый угол (1:0). Первый тайм не явил чьего-то тотального преимущества и оставил достаточно вопросов для тайма второго.

«Арсенал», учитывая его лидерский статус, не мог добровольно довольствоваться поражением, пусть даже минимальным. Поэтому после перерыва «канониры» взяли мяч под свой контроль, что совпало с отходом манкунианцев назад. Два опасных момента у правой штанги, в том числе когда Сака пробил рядом со створом, не особо впечатлили хозяев, и через несколько минут они всё-таки пропустили. Варан допустил потерю, Эдегор отпасовал в штрафную Жезусу, Далот выбил на Сака, и тот послал мяч в правый угол (1:1). Однако манкунианцы быстро включились и вернули себе минимальный перевес в счёте. Бруну Фернандеш отправил в забег по центру Рэшфорда, который поразил цель не без рикошета (2:1).

Вскоре гости нарвались и на третий пропущенный гол. Фернандеш забросил из центра поля на Эриксена, не пожадничавшего и сделавшего передачу к левой штанге Рэшфорду. Уайт не добился успеха в подкате, и Маркус спокойно отправил мяч в левый угол, оформив дубль (3:1).  Вскоре гости нарвались и на третий пропущенный гол. Фернандеш забросил из центра поля на Эриксена, не пожадничавшего и сделавшего передачу к левой штанге Рэшфорду. Уайт не добился успеха в подкате, и Маркус спокойно отправил мяч в левый угол, оформив дубль (3:1). Дальше «МЮ» дооборонял комфортный счёт и набрал двенадцать очков. «Арсенал», потерпевший первое поражение в сезоне, остался единоличным лидером таблицы с пятнадцатью баллами. Криштиану Роналду, если он кого-то отдельно интересует, опять вышел на замену во втором тайме и ничего не забил.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (47)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:30
ХАХАХА, вы новость все внимательно читали? ))) Цитирую -

Непривычно видеть лондонский «Арсенал» во главе турнирной таблицы РПЛ, однако именно такова реальность....

ну не поспоришь, верно? чтобы лондонский Арс был во главе РПЛ???? такого еще не бывало )))))
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:33
)))
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:10
Матч ожидание которого не разачаровало , очень хороши Арсы и Артета не физрук , мне кажется они часто заигрываются ,азарт что молодого тренера ,что его игроков , а играя с командой где есть гений паса Бруно и такой же Эриксен это чревато , что и показал матч , по Решфору ,отдал отличный пас и забил благодаря Бруно и Эриксону . Убивает грубость игроков мю , Мактом так даже не париться, борцовским приемом на газон ,Мага только вышел тут же скосил , вот эти моменты очень портят . Антони ..пока что большого восторга нет от него ,но очень старается и вроде потенциал есть . Большая концентрация в атаке бей беги ,беги бей ,Решфор , гелевый ,Марсьяль ,Фред .. такой игрок если и нужен то только один ...ну а так матч очень хорошо смотрелся .
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:13
ну Мага на самом деле не был виноват, был вынужден фолить, хотя я грубость не оправдываю, там перед этим кто-то из МЮ потерял мяч, пытаясь в центре обыграть соперника как ребенка, конечно мяч просрал, и далее Мага тупо тормозил потенциальную атаку....а вот кто так лоуханулся, я и не понял - не Каземиро ли?
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:15
Да казимиро ,но это Магу не оправдывает,он даже не пытался играть чисто
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:16
я его не оправдываю)) просто обидно за "своего" - не успел выйти, и такой привоз....причем он хотел как лоха обыграть соперника, а тот естественно не лох и не купился на "имя" ))))
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:19
))) там ,,своих ,, уже смотри сколько ,Казик ,Варан , Припудренный , и все ,,блистают ,, ))
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:21
это правда)) ну Варан на самом деле посыпался еще до прихода в МЮ, помнишь, как в ЛЧ лажал? вроде с сити как раз....Каз я уже говорил, грубый игрок, хороший, но грубый, и довольно медленный, потянет ли центр в Англии ,хз.....ну посмотрим, пока что он не очень )))
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:24
Я уже говорил --реал хороших игроков не продает ,смотри как этот Чуамени или как он там легко заменил Казика ...будто того и не было , а после того как ушел припудренный золотой мячик получил Модрич , а теперь получит Бенз ...а те кто ушел...увы ..))
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:26
аа, Чуамени то да, хорошо вписался...да и второй негр, как его, Камавинга тоже молодец....Мне вообще состав РМ сейчас очень нравится, все играют.....даже Начо, НАЧО!!! который толком то и не играл, в той ЛЧ достойнейшимм образом закрывал дырки в обороне, когда основные не могли играть.....
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:25
хотя смотри, Алаба перешел в Реал)) уже не мальчиком. поэтому и Каз в принципе может себя тоже проявить....
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:26
Будет показывать конечно уровень ,но прыгнуть уже куда то..сомневаюсь
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:27
ну хотя бы, такую стабильность и просто хорошую игру в центре, чтобы МЮ был хотя б за центр спокоен...а не как в случае с Магуаером - он играет, и все дрожат, ща МЮ просрет )))
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:32
Если честно то мне все равно как они будут играть в Мю , я игру смотрел лишь потому что хотел увидеть работу тренеров обоих клубов. Игроки из Реала в МЮ ,так... Варан мне никогда не нравился ,Казимиро желаю удачи ,а припудреному поломать ноги )))
Роман Мамедов
04 Сентября 2022 в 21:09
рэшфорд негодяй и подлец он украл половину моей букер прибыли от апл этого сезона завтра на фнл надо оттянуться)))))))
roksanvanino2015
04 Сентября 2022 в 21:09
арс как мс первого сезона пепа, игра движение есть, но уровень исполнителей (оборона в первую очередь) ну не уровень лч, еще и зыкатель жезус... но работу артеты отметить стоит, катают неплохо
мю все больше похож на команду времен сульшера, вторым номером да, молодцы, но место в лч и достойную игру там можно заработать только при игре от себя... посмотрим как тен хаг будет обыгрывать андердогов, там хочешь не хочешь надо играть от себя
Element-22
04 Сентября 2022 в 21:01
Артету немного жалко. у соперника с лавки выходят Роналду и Каземиро, а у него - Нкетиа и Смит-Роу...
Alex1972
04 Сентября 2022 в 20:54
Никого он отдельно уже не интересует... Не забил... Потому что летом забил... На всё и всех...
Dаvid MU
04 Сентября 2022 в 20:53
Антони красавчик! В первом матче в первом же тайме забил свой первый гол! Что-то похожее на системный футболе у МЮ появляется.
Роман Мамедов
04 Сентября 2022 в 20:53
с эвертоном будет арсу ой как не сладко рок судьбы какой то
pol-black
04 Сентября 2022 в 20:48
канониры по игре смотрелись лучше дьяволов, но всё же манки смогли переломить ход игры. канониры в какой то момент второго тайма просто посыпались. а манки их дожали. Криш снова требует гола )))
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:12
было дело, причем комбинации Арса были очень хороши, стенки, в одно касание, умно играли, блин, какая-то лажа и все, все пропало....сбились на индивидуальные действия, которые только во вред пошли....Этот, как его, бразил-нап - Жезус, в конце начал играть сам с собой, хотя были моменты, когда дай пас парнтнеру, и момент стал бы лучше, неа....совсем перестал их видеть.....
LMI
04 Сентября 2022 в 20:46
Ожидаемо на самом деле.
Я уверен, что молодость нашей команды сыграет очень плохую шутку в этом сезоне.
Мы стали (вероятно) хороши с командами середняками, но по-прежнему слабы с топами. Вот следующие 2 матча обязаны брать. А потом будет беда на Эмирэйтс, Конте будет рвать
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:13
Не расстраивайся,по игре очень хорошо. Нужно лишь концентрации в обороне .Мне арсы больше понравились чем МЮ ,забери у МЮ Бруно и аля улю..Хотя прогресс и МЮ есть
LMI
04 Сентября 2022 в 21:28
Да я не расстраиваюсь. Уже давно бросил это занятие. Чего расстраиваться если очевидно не будет прорыва. Команда неукомплектована и ужасно молода.
ARTUR
04 Сентября 2022 в 21:34
Зато в молодости есть перспектива ))
Роман Мамедов
04 Сентября 2022 в 20:45
рэшфорд нарушил закон статистики и проиграл мою ставку что арс не проиграет. 6 домашних побед в туре давно такого не было если вообще было(((
KentYo
04 Сентября 2022 в 20:44
Давно не смотрел матчи Арсенала. Красиво играют, очень похоже на Арсенал Венгера 2010-х. Но также нет результата) Манкам просто повезло, на своем поле вторым номером играть... Игра Арсенала обнадеживает, МЮ думаю ничего не светит с такой игрой
snk6565
04 Сентября 2022 в 20:54
Да хоть третьим...прошу заметить из четырех побед две над Ливером и Арсами...и я еще посмотрю каким номером Артетка будет играть с остальными топ-6
NOBODY
04 Сентября 2022 в 21:08
так-то оно так, но в этом матче Арс возил манчестерцев, повезло им в каком-то моменты игры, после которого Арс и посыпался....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
21:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мне нравится этот менталитет» 1
20:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Это был тест, с которым мы справились» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не забил и в шестом матче сезоне 2
20:27 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд забил два мяча впервые с декабря 2020 года
20:21 · Англия. Кубок Англии
Во время матча Кубка Англии вратарь справил нужду и получил красную
20:16 · Англия. Премьер-лига
В последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл дома в матче чемпионата, лидируя к перерыву, аж в 1984 году
19:49 · Англия. Премьер-лига
Антони - сотый бразилец в АПЛ
19:45 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Надо быть честными - соперник нас переиграл»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Антони забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» надеется, что Кейн не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом» слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» впервые в своей истории забил пять мячей в матче АПЛ
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Калайджич повредил крестообразную связку в первой игре в Англии
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 18
17:59 · Англия. Премьер-лига
Зинченко вернулся после травмы и сыграет против «Манчестер Юнайтед»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил 5 мячей «Лестеру» и оставил «лис» на дне таблицы 2
Все новости
Рекомендуем