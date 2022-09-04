В последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл дома в матче чемпионата, лидируя к перерыву, аж в 1984 году

В последнем матче шестого тура «Манчестер Юнайтед» принимает в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

На перерыв «Манчестер Юнайтед» ушел лидером, и это очень хороший знак для «красных дьяволов». Дело в том, что в домашнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в последний раз проиграл, уходя на перерыв лидеров, в далеком 1984 году.

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.