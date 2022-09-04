Антони - сотый бразилец в АПЛ

В последнем матче шестого тура «Манчестер Юнайтед» принимает в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

Для Антони это был первый гол в составе своего нового клуба, более того, как оказалось, Антони стал 100-м бразильцем, который принял участие в матче АПЛ. Также он - самый молодой игрок из Бразилии, забивший в английской Премьер-лиге, Антони сделал это в возрасте 22 лет 192 дней.

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.