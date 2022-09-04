Роджерс: «Надо быть честными - соперник нас переиграл»

В шестом туре английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл в гостях с «Брайтоном» и крупно проиграл - 2:5. Это было пятое поражение кряду для «Лестера», который после шести туров имеет лишь одно очко. Наставник «лис» Брендан Роджерс прокомментировал итоги матча, отдав должное сопернику.

- Надо быть честными - соперник переиграл нас. Мы хорошо начали, но затем посыпались ошибки, как с мячом, так и без мяча. А такая неплохая команда, как «Брайтон», столько подарков не прощает. Остается тщательно проанализировать итоги прошедшей игры и работать над ошибками, - цитирует Роджерса BBC Sport.