Антони забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

В последнем матче шестого тура «Манчестер Юнайтед» принимает в домашнем матче команду, которая выиграла все пять стартовых игр сезона - лондонский «Арсенал». Счет в этой игре был открыт на 30-й минуте, а сделал это новобранец «МЮ» бразилец Антони, которому удачно ассистировал Маркус Рэшфорд.

Для Антони это был первый гол в составе своего нового клуба, и забит он был в первой же игре за «Манчестер Юнайтед», да еще и на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорде».

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.