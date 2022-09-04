Форвард сборной Англии Гарри Кейн остаётся на радаре «Баварии» для будущих трансферных окон. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, в мюнхенском клубе надеются на то, что Кейн не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом». В таком случае «Бавария» будет иметь хорошие шансы заполучить игрока следующим летом.

Действующее трудовое соглашение связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца сезона 2023/2024. Если контракт не будет пролонгирован, то лондонскому клубу придётся выбирать – либо продавать своего лидера, либо иметь перспективу потерять такого игрока без получения денег.