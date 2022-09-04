«Брайтон» впервые в своей истории забил пять мячей в матче АПЛ

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Лестер» и победил со счетом 5:2. Эта крупная победа не только позволила «Брайтону» выйти на чистое четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата, но и стала первым случаем, когда команда смогла забить сразу пять голов в матче Премьер-лиги. В прошлом лучшим результатом были четыре мяча - это случилось весной, 7 мая, когда команда забила четыре безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед».

Свой следующий матч в чемпионате «Брайтон» проведет в гостях против «Борнмута». Эта встреча состоится 10 сентября.