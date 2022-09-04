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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» впервые в своей истории забил пять мячей в матче АПЛ

 
04 Сентября 2022 • 18:25 Комментировать
Брайтон
5:2
Лестер
окончен

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Лестер» и победил со счетом 5:2. Эта крупная победа не только позволила  «Брайтону» выйти на чистое четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата, но и стала первым случаем, когда команда смогла забить сразу пять голов в матче Премьер-лиги. В прошлом лучшим результатом были четыре мяча - это случилось весной, 7 мая, когда команда забила четыре безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед».

Свой следующий матч в чемпионате «Брайтон» проведет в гостях против «Борнмута». Эта встреча состоится 10 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брайтон
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
Идет 65 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал 2.55 3.55 2.65
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