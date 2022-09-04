​Калайджич повредил крестообразную связку в первой игре в Англии

В конце августа Саша Калайджич сменил «Штуттгарт» на «Вулверхэмптон». В первой же своей игре в Англии 25-летний форвард получил серьёзную травму. Из-за боли в колене Калайджич был заменён после первого тайма матча Премьер-лиги против «Саутгемптона». Обследование выявило у австрийца повреждение передней крестообразной связки колена. Об этом рассказывает пресс-служба «волков».

В шести прошедших турах чемпионата Англии «Вулверхэмптон» смог набрать шесть очков. На текущий момент команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Вулверхэмптон» проведёт 10 сентября – против «Ливерпуля».