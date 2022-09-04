Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко вернулся после травмы и сыграет против «Манчестер Юнайтед»

 
04 Сентября 2022 • 17:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 0 ч. 15 мин.

Александр Зинченко пропустил несколько матчей «Арсенала» из-за травмы колена. Украинский защитник восстановился – он попал в основной состав на матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Микель Артета решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Самби, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

«Арсенал» является единственной командой, которая в пяти стартовых турах Премьер-лиги Англии лишь побеждала.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует на «Олд Траффорд» в 18:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:59 · Англия. Премьер-лига
Зинченко вернулся после травмы и сыграет против «Манчестер Юнайтед»
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил 5 мячей «Лестеру» и оставил «лис» на дне таблицы 1
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на битву с «Арсеналом» 2
16:17 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг назвал условие, при котором Роналду будет решать матчи 3
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне было жаль Левандовски» 1
15:39 · Англия. Премьер-лига
​В «Реале» не жалеют, что не подписали Холанна 1
14:40 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард считает, что ван Дейка следовало удалить
14:38 · Англия. Премьер-лига
В Клоппа швырнули пластиковой бутылкой с водой во время дерби
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Хави не отпустил Торреса в «Арсенал» слухи
13:33 · Англия. Премьер-лига
​Фила Джонса «выгнали» из раздевалки «Манчестер Юнайтед» 4
11:52 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, чего не хватает Чилуэллу для того, чтобы выходить в основном составе «Челси» 1
10:46 · Россия. Премьер-лига
Лещук рассказал, как в «Динамо» подкалывали Захаряна на фоне интереса со стороны «Челси»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я поражён игрой Пикфорда»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк - о дерби с «Эвертоном»: «Мы потеряли два очка»
Все новости
Рекомендуем