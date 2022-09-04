Зинченко вернулся после травмы и сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Александр Зинченко пропустил несколько матчей «Арсенала» из-за травмы колена. Украинский защитник восстановился – он попал в основной состав на матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Микель Артета решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Самби, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

«Арсенал» является единственной командой, которая в пяти стартовых турах Премьер-лиги Англии лишь побеждала.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует на «Олд Траффорд» в 18:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.