«Брайтон» забил 5 мячей «Лестеру» и оставил «лис» на дне таблицы

В шестом туре Премьер-лиги Англии «лисы» гостили у одного из лидеров, «Брайтона», и не смогли ничего добиться. При этом Келечи Ихеаначо забил уже на первой минуте, а Пэтсон Дака сравнял счет после того, как его команда пропустила дважды. После перерыва перевес «Брайтона» стал более ощутим, и после результативных ударов Леандро Троссара и дубля Алексиса Макаллистера счет стал 5:2.
«Лестер» проиграл пять матчей кряду и идет последним, его соперник всего в двух очках от лидера.
Протокол игры
|1'Ихеаначо Келечи (0:1)
|(1:1) Томас Люк10'
|(2:1) Кайседо Мойсес15'
|33'Дака Пэтсон (2:2)
|(3:2) Троссар Леандро64'
(4:2) Макаллистер Алексис 71'
(5:2) Макаллистер Алексис 90'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон90' (Гилмор Билли (90') •Троссар Леандро89' (Эступиньян Первис (89') •Гросс Паскаль•Макаллистер Алексис• 12'Кайседо Мойсес90' (Лемпти Тарик (90') •Мвепу Энок84' (Deniz Undav (84') •Уэлбек Данни
Уорд Дэнни II•Джастин Джеймс•Ндиди Уилфред•Эванс Джонни•Томас Люк• 3'Сумаре Бубакари72' (Дьюсбери-Холл Кирнан (72') •Мэддисон Джеймс•Барнс Харви46' (Кастань Тимоти (46') •Тилеманс Юри72' (Варди Джейми (72') •Ихеаначо Келечи72' (Амарти Даниэль (72') •Дака Пэтсон
04 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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