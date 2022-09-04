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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» забил 5 мячей «Лестеру» и оставил «лис» на дне таблицы

 
04 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать (1)
Брайтон
5:2
Лестер
окончен

В шестом туре Премьер-лиги Англии «лисы» гостили у одного из лидеров, «Брайтона», и не смогли ничего добиться. При этом Келечи Ихеаначо забил уже на первой минуте, а Пэтсон Дака сравнял счет после того, как его команда пропустила дважды. После перерыва перевес «Брайтона» стал более ощутим, и после результативных ударов Леандро Троссара и дубля Алексиса Макаллистера счет стал 5:2.

«Лестер» проиграл пять матчей кряду и идет последним, его соперник всего в двух очках от лидера.

Протокол игры  
Брайтон5:2Лестер
  1'Ихеаначо Келечи (0:1)
(1:1) Томас Люк10'  
(2:1) Кайседо Мойсес15'  
  33'Дака Пэтсон (2:2)
(3:2) Троссар Леандро64'  

(4:2) Макаллистер Алексис 71'

(5:2) Макаллистер Алексис 90'

  
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисУэбстер АдамМарч Соломон 90' (Гилмор Билли ( 90') Троссар Леандро 89' (Эступиньян Первис ( 89') Гросс ПаскальМакаллистер Алексис  12'Кайседо Мойсес 90' (Лемпти Тарик ( 90') Мвепу Энок 84' (Deniz Undav ( 84') Уэлбек Данни
Запасные: Альсате СтивенСтил ДжейсонМитома КаоруВан Хеке Ян-ПольКолуилл ЛевиСармиенто Джереми
Уорд Дэнни IIДжастин ДжеймсНдиди УилфредЭванс ДжонниТомас Люк  3'Сумаре Бубакари 72' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 72') Мэддисон ДжеймсБарнс Харви 46' (Кастань Тимоти ( 46') Тилеманс Юри 72' (Варди Джейми ( 72') Ихеаначо Келечи 72' (Амарти Даниэль ( 72') Дака Пэтсон
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльПерес АйосеПрат ДеннисМенди Нампалис
04 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Сентября 2022 в 18:02
Лестер идет туда откуда пришел, прошлый сезон восьмые ,в этом еще может пободаються ,а следующий уже чемпионшип...
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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