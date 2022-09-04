«Брайтон» забил 5 мячей «Лестеру» и оставил «лис» на дне таблицы

В шестом туре Премьер-лиги Англии «лисы» гостили у одного из лидеров, «Брайтона», и не смогли ничего добиться. При этом Келечи Ихеаначо забил уже на первой минуте, а Пэтсон Дака сравнял счет после того, как его команда пропустила дважды. После перерыва перевес «Брайтона» стал более ощутим, и после результативных ударов Леандро Троссара и дубля Алексиса Макаллистера счет стал 5:2.

«Лестер» проиграл пять матчей кряду и идет последним, его соперник всего в двух очках от лидера.