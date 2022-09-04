​Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на битву с «Арсеналом»

Главный матч шестого тура Английской премьер-лиги пройдёт на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал», который ещё не терял очки в этом чемпионате. Криштиану Роналду в четвёртый раз подряд начинает игру на скамейке для запасных. Там же расположатся летний новичок «красных дьяволов» Каземиро и капитан Гарри Магуайр.

С первых минут Эрик тен Хаг решил выпустить на поле таких игроков: де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Маласиа, Эриксен, Варан, Далот, Антони, Санчо, Мактоминай.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» дебютирует вингер Антони.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» можно будет в текстовой трансляции.