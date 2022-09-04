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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на битву с «Арсеналом»

 
04 Сентября 2022 • 17:35 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 0 ч. 16 мин.

Главный матч шестого тура Английской премьер-лиги пройдёт на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал», который ещё не терял очки в этом чемпионате. Криштиану Роналду в четвёртый раз подряд начинает игру на скамейке для запасных. Там же расположатся летний новичок «красных дьяволов» Каземиро и капитан Гарри Магуайр.

С первых минут Эрик тен Хаг решил выпустить на поле таких игроков: де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Маласиа, Эриксен, Варан, Далот, Антони, Санчо, Мактоминай.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» дебютирует вингер Антони.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро Гарри Магуайр Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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Комментарии (2)
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ARTUR
04 Сентября 2022 в 17:47
Гелевый где то ботексный писюн изгрыз от злости , какой то Антони пять минут как в МЮ и уже в основном составе причем со старта ))
CERG
04 Сентября 2022 в 17:41
Роналду всегда думает об интересах команды)), личные рекорды, статус, прическа не приоритет. Поэтому в этой непростой ситуации не хочет чтобы партнёры ощущали давление, результат слишком важен. Да и Антони нужна игровая практика))
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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