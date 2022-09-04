​Тен Хаг назвал условие, при котором Роналду будет решать матчи

Криштиану Роналду в последних матчах не проходил в стартовый состав «Манчестер Юнайтед». Поздний приезд португальца на предсезонку вкупе с его желанием сменить клуб мешали Роналду на старте нового сезона. Впрочем, Эрик тен Хаг продолжает рассчитывать на звёздного форварда.

«Теперь Роналду нужно соответствовать нашему стилю игры. Если он это сделает, то будет решать матчи благодаря своим способностям», - высказался тен Хаг, чьи слова приводятся на сайте Sky Sports.

В воскресенье, 4 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Арсенала». Следить за ходом поединка на «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции.