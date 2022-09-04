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​Тен Хаг назвал условие, при котором Роналду будет решать матчи

 
04 Сентября 2022 • 16:17 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 0 ч. 16 мин.

Криштиану Роналду в последних матчах не проходил в стартовый состав «Манчестер Юнайтед». Поздний приезд португальца на предсезонку вкупе с его желанием сменить клуб мешали Роналду на старте нового сезона. Впрочем, Эрик тен Хаг продолжает рассчитывать на звёздного форварда.

«Теперь Роналду нужно соответствовать нашему стилю игры. Если он это сделает, то будет решать матчи благодаря своим способностям», - высказался тен Хаг, чьи слова приводятся на сайте Sky Sports.

В воскресенье, 4 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Арсенала». Следить за ходом поединка на «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
04 Сентября 2022 в 17:10
Дурной все же Тен ,он совсем не знает этого дрища ,если бы он мог то давно бы утер тебе нос и ножками дрыгал что бы тебя убрали , а он не может,а значит нарочно не будет играть ,пока вы его сами не засуните в условный Наполи
A-LeXX
04 Сентября 2022 в 17:47
Так уже поздно. Трансферное окно закрыто.
Кристина уже не может быковать. Через два с половиной месяца чемпионат мира - надо готовиться.
Тен - молодчик, гнет свою линию: пропустил предсезонку - сиди на лавке.
ARTUR
04 Сентября 2022 в 17:51
А что ему чемпионат мира ?? Он хоть удивительно тупой ,но он же понимает что португалам там ловить нечего , а тем более ему ,будет чудить сто пудово ,если он к сорока годам не поумнел ,то сейчас это будет лишь ухудшадся
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окончен Брайтон 5:2 Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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