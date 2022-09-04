​Холанн: «Мне было жаль Левандовски»

Семья Эрлинга Холанна представит документальный фильм под названием «Холанн: Выбор». Нетрудно догадаться, что фильм будет посвящён тому, как норвежский нападающий выбирал клуб в летнее трансферное окно.

В опубликованном отрывке из фильма Эрлинг Холанн высказался о Роберте Левандовски, которого не сразу отпустила в «Барселону» «Бавария».

«Я не знаю, сколько голов и титулов Левандовски принёс «Баварии». Мне было немного жаль его. Это казалось неуважением», - слова Холанна на своих страницах приводит AS.

Стоит сказать, что «Бавария» тоже интересовалась Эрлингом Холанном, но норвежец выбрал «Манчестер Сити».