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​В «Реале» не жалеют, что не подписали Холанна

 
04 Сентября 2022 • 15:39 Комментировать

В летнее трансферное окно Эрлинг Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити». Норвежский форвард находился и в списке целей «Реала», но мадридцы предпочитали заполучить Килиана Мбаппе и не боролись за Холанна активно.

В материале испанского издания Marca говорится о том, что в «Реале» не жалеют, что не подписали Холанна. В мадридском клубе считают, что лучшая «девятка» в мире у них уже есть – это Карим Бензема.

Отметим, что 22-летний Эрлинг Холанн здорово начал свой путь в «Манчестер Сити» - норвежец забил 10 голов в семи прошедших матчах сезона.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эрлинга Холанна в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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