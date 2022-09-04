В летнее трансферное окно Эрлинг Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити». Норвежский форвард находился и в списке целей «Реала», но мадридцы предпочитали заполучить Килиана Мбаппе и не боролись за Холанна активно.

В материале испанского издания Marca говорится о том, что в «Реале» не жалеют, что не подписали Холанна. В мадридском клубе считают, что лучшая «девятка» в мире у них уже есть – это Карим Бензема.

Отметим, что 22-летний Эрлинг Холанн здорово начал свой путь в «Манчестер Сити» - норвежец забил 10 голов в семи прошедших матчах сезона.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эрлинга Холанна в 150 миллионов евро.