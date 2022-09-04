В Клоппа швырнули пластиковой бутылкой с водой во время дерби

Неприятный эпизод случился во время мерсисайдского дерби, которое прошло вчера и завершилось нулевой ничьей - «Эвертон» и «Ливерпуль» друг другу голов не забили. Вернее, забили, но он был отменен из-за офсайда у нападающего «ирисок» Конора Коди.

Решение судей так раздосадовало фанатов «Эвертона», что один из них сразу же решил учинить собственную расправу - но почему-то не над судьями, а над наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, швырнув в него пластиковую бутылку.

Сейчас полиция ищет хулигана, а руководство клуба объявило о готовности предоставить все необходимые данные и сведения для его быстрого вычисления и поимки.

- Я не видел сам момент, но видел потом бутылку. Мне сперва показалось, что она из стекла, это было бы действительно опасно. К счастью, оказалось, это пластиковая бутылка, - прокомментировал эпизод Клопп.