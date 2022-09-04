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​Хави не отпустил Торреса в «Арсенал» слухи

 
04 Сентября 2022 • 14:12 Комментировать

В последние дни летнего трансферного окна Ферран Торрес мог вернуться в Англию. Как сообщает El Nacional, предложение по 22-летнему форварду делал «Арсенал». Руководители «Барселоны» приняли предложение, но, поскольку футболист был подписан не так давно, окончательное решение дали принимать Хави. Тренер «сине-гранатовых» отпускать футболиста отказался.

Ферран Торрес принял участие в трёх последних матчах «Барселоны» в чемпионате Испании, проведя на поле суммарно 99 минут. Результативными действиями футболист не отмечался.

Ближайший матч «Барселона» будет проводить в среду, 7 сентября. Команда Хави в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов примет «Викторию» из Пльзени.  

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Барселона Арсенал Лондон Ферран Торрес Трансферы футбола - лето 2022
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