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​Фила Джонса «выгнали» из раздевалки «Манчестер Юнайтед»

 
04 Сентября 2022 • 13:33 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 3 ч. 50 мин.

Перспективы Фила Джонса в «Манчестер Юнайтед» туманны. 30-летний защитник в сезоне 2022/2023 пока не попадал в заявку команды на игру. Более того, Джонсу нет места в раздевалке «красных дьяволов» на клубной базе. Как сообщает Daily Mail, раздевалка в Кэррингтоне рассчитана на 24 футболистов, и после подписания очередного новичка Джонсу сказали использовать раздевалку молодёжного состава.

За «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс выступает с лета 2011 года после перехода из «Блэкберна». Защитник провёл за клуб 229 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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Комментарии (3)
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slain
04 Сентября 2022 в 14:30
Он живой что ли еще
FORZAYOU
04 Сентября 2022 в 14:09
Нельзя так с легендой)))
Alex1972
04 Сентября 2022 в 14:04
А выгонять надо было другого ..
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04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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