​Фила Джонса «выгнали» из раздевалки «Манчестер Юнайтед»

Перспективы Фила Джонса в «Манчестер Юнайтед» туманны. 30-летний защитник в сезоне 2022/2023 пока не попадал в заявку команды на игру. Более того, Джонсу нет места в раздевалке «красных дьяволов» на клубной базе. Как сообщает Daily Mail, раздевалка в Кэррингтоне рассчитана на 24 футболистов, и после подписания очередного новичка Джонсу сказали использовать раздевалку молодёжного состава.

За «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс выступает с лета 2011 года после перехода из «Блэкберна». Защитник провёл за клуб 229 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.