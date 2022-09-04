Какие рекорды чемпионата Англии может побить Холанн

Норвежец может побить множество рекордов, если продолжит в том же духе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает, каких ещё достижений сможет добиться Холанн.

Все ждали, что Эрлинг Холанн может в составе «Манчестер Сити» стать голеадором, но, кажется, 10 голов в 6 стартовых турах не ожидал никто. Норвежец идёт по какому-то сумасшедшему графику. Какие рекорды Холанн может побить?

Наибольшее количество голов в сезоне

Самый очевидный рекорд, который Холанн может побить – это наибольшее количество голов в сезоне. В чемпионате 2017/18, когда в Премьер-лиге было 38 туров, Мохамед Салах забил 32 мяча, то есть на один больше, чем на свой счёт записал Луис Суарес четырьмя сезонами ранее. Раньше в турнире проводилось 42 тура, и за это время рекорд принадлежит Эндрю Коулу и Алану Ширеру, которые отличались по 34 раза.

Однако теперь норвежец может превзойти их всех. У Холанна уже 9 голов, то есть почти треть от искомого результата. Учитывая, как «Манчестер Сити» строит атаку и создаёт моменты, норвежец будет в каждом матче получать по несколько возможностей отличиться. Чтобы побить рекорд Салаха, Холанну необходимо продолжать реализовывать свои моменты, а также постараться избежать травм.

Наименьшее количество минут на один гол

Этот рекорд Английской премьер-лиги пока принадлежит Серхио Агуэро. Аргентинец в среднем тратил 108 минут на один гол – чуть больше одного матча. В общей сложности Агуэро отличился за «Манчестер Сити» 184 раза.

Холанн пока на 1 гол в среднем тратит… 43 минуты. Результат фантастический! Конечно, сложно себе представить, что норвежец сохранит эту скорострельность. В ином случае он всего за следующие 87 матчей догонит всё того же Агуэро. Однако Холанн производит впечатление того форварда, который может улучшить результат Агуэро по скорострельности и, возможно, установить очень высокую планку – 1 гол менее чем за 90 минут.

Наибольшее количество хет-триков

Тут Эрлинг Холанн может побить сразу несколько рекордов. Он уже успел дважды забить по 3 гола за 6 туров. Наибольшее количество хет-триков за один сезон пока на счету Алана Ширера. В сезоне 1995/96 он в пяти матчах забивал по три гола. Кажется, Холанн уже в этом футбольном году может замахнуться на этот результат.

Если смотреть в долгосрочной перспективе, то наибольшее количество хет-триков в Премьер-лиге к настоящему моменту на свой счёт записал Серхио Агуэро. У аргентинца было 12 матчей, когда он отличался по три раза. Эта цифра не выглядит недостижимой.

Забить больше голов, чем сыграть матчей

Никогда в истории Английской премьер-лиги не бывало, чтобы лучший бомбардир забил голов больше, чем сыграл матчей. Ближе всего к такому результату подобрался Гарри Кейн. В 2017-м форвард забил 29 голов, проведя 30 матчей. Правда, Кейн не стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, но с показателем 0,97 мяча за поединок был самым эффективным. Холанн серьёзно обходит этот график и реально стремится к званию лучшего бомбардира сезона.

Сейчас сложно поверить, что когда-то в Премьер-лиге можно было забивать по полгола в среднем за матч, чтобы стать лучшим бомбардиром. В 90-х такой результат выдавали Майкл Оуэн, Джимми-Флойд Хассельбайнк и Дион Даблин.

Лучший бомбардир в истории Премьер-лиги

Самая далекая цель, которая Холанну вполне под силу. Сейчас лучшим бомбардиром турнира за всю историю является Алан Ширер, у которого 260 матчей. Пока что его главным преследователем является Гарри Кейн, у которого 188 точных ударов. Тем не менее Холанн может себе ставить цель опередить обоих, и математика на стороне норвежца. Ему всего 22 года, так что сезонов 10 он вполне может провести. Сможет ли Холанн забивать по 26 голов за чемпионат? Кажется, что вполне.

На пути к рекорду Ширера Холанну предстоит побить ещё несколько рекордов:

- Лучший норвежский бомбардир – Оле-Гуннар Сульшер (91 гол);

- Лучший бомбардир-легионер из Европы – Тьерри Анри (175 голов);

Реклама

- Лучший бомбардир «Манчестер Сити», лучший бомбардир-легионер, лучший бомбардир в составе одного клуба – Серхио Агуэро (184 гола).

Сопутствующие рекорды

Ещё пара рекордов, которые Холанну под силу побить:

- Ни разу в Премьер-лиге один игрок не забивал 6 голов за 1 матч;

- Джеймс Варди забивал в 11 матчах подряд (у Эрлинга Холанна сейчас серия из четырёх матчей подряд);

- Кевин де Брёйне оформил хет-трик к 24-й минуте, что является лучшим результатом, если отсчитывать от начала игры;

- Садио Мане ещё в составе «Саутгемптона» забил три гола за 16 минут, что является самым быстрым хет-триком с точки зрения скорострельности.

Роман Андреев