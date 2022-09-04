Клопп: «Я поражён игрой Пикфорда»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обсудил с представителями СМИ матч против «Эвертона» (0:0) в шестом туре чемпионата Англии. В время интервью немецкий тренер отметил игру голкипера «ирисок» Джордана Пикфорда.

«Это было хорошее дерби. Команды имели много моментов, мы вообще три раза угодили в каркас ворот. Пикфорд совершил много крутых сейвов. Я поражен его выступлением», - передает слова специалиста BT Sport.

После шести проведенных поединков «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» с четырьмя очками располагается на 16-й позиции.