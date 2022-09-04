Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Я поражён игрой Пикфорда»

 
04 Сентября 2022 • 10:28 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обсудил с представителями СМИ матч против «Эвертона» (0:0) в шестом туре чемпионата Англии. В время интервью немецкий тренер отметил игру голкипера «ирисок» Джордана Пикфорда.

«Это было хорошее дерби. Команды имели много моментов, мы вообще три раза угодили в каркас ворот. Пикфорд совершил много крутых сейвов. Я поражен его выступлением», - передает слова специалиста BT Sport.

После шести проведенных поединков «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» с четырьмя очками располагается на 16-й позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Джордан Пикфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
10:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я поражён игрой Пикфорда»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк - о дерби с «Эвертоном»: «Мы потеряли два очка»
09:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о потере очков в гостевых матчах: «Соперники реально хороши»
09:05 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Предлагал «Челси» подписать Пакета»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» ещё не вышел на топ-уровень»
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит новый долгосрочный контракт для Джеймса
06:55 · Россия. Премьер-лига
Захарян - о трансфере в «Челси»: «Надеюсь, зимой всё получится»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Автор гола в ворота «Манчестер Сити»: «Был уверен в себе»
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 21-м гостевом матче кряду
02:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» прервала серию из девяти поражений кряду от «Манчестер Сити»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» повторил достижение Роналду и Холанна
02:32 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне сделал 90-ю голевую передачу в АПЛ
02:10 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд рассказал о высокомерии молодого игрока «Ливерпуля»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не считает риском подписание игроков из голландского чемпионата
01:24 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд и Крауч считают ошибкой решение «Ливерпуля» продать Мане
Все новости
Рекомендуем