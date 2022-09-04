Ван Дейк - о дерби с «Эвертоном»: «Мы потеряли два очка»

Лидер оборонительной линии «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о результате мерсисайдского дерби с «Эвертоном». Поединок шестого тура Премьер-лиги завершился вничью со счетом 0:0.

«У соперника было пару моментов плюс гол, забитый из положения вне игры. Алиссон совершил два отличных сейва. Думаю, у нас было гораздо больше шансов, чтобы увезти три балла. «Ливерпуль» должен был побеждать. У меня ощущение, что мы потеряли два очка», - передает слова голландского защитника BT Sport.

После шести туров подопечные Юргена Клоппа набрали девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.