Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк - о дерби с «Эвертоном»: «Мы потеряли два очка»

 
04 Сентября 2022 • 09:56 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
окончен

Лидер оборонительной линии «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о результате мерсисайдского дерби с «Эвертоном». Поединок шестого тура Премьер-лиги завершился вничью со счетом 0:0.

«У соперника было пару моментов плюс гол, забитый из положения вне игры. Алиссон совершил два отличных сейва. Думаю, у нас было гораздо больше шансов, чтобы увезти три балла. «Ливерпуль» должен был побеждать. У меня ощущение, что мы потеряли два очка», - передает слова голландского защитника BT Sport.

После шести туров подопечные Юргена Клоппа набрали девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.55 4.50
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
10:28 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я поражён игрой Пикфорда»
09:56 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк - о дерби с «Эвертоном»: «Мы потеряли два очка»
09:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о потере очков в гостевых матчах: «Соперники реально хороши»
09:05 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Предлагал «Челси» подписать Пакета»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» ещё не вышел на топ-уровень»
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит новый долгосрочный контракт для Джеймса
06:55 · Россия. Премьер-лига
Захарян - о трансфере в «Челси»: «Надеюсь, зимой всё получится»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Автор гола в ворота «Манчестер Сити»: «Был уверен в себе»
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 21-м гостевом матче кряду
02:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» прервала серию из девяти поражений кряду от «Манчестер Сити»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» повторил достижение Роналду и Холанна
02:32 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне сделал 90-ю голевую передачу в АПЛ
02:10 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд рассказал о высокомерии молодого игрока «Ливерпуля»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не считает риском подписание игроков из голландского чемпионата
01:24 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд и Крауч считают ошибкой решение «Ливерпуля» продать Мане
Все новости
Рекомендуем